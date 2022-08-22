Госдеп США впервые отреагировал на гибель Дарьи Дугиной

В США безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Его слова передал ТАСС.

Прайс отреагировал на гибель российской журналистки Дарьи Дугиной.

«Мы безоговорочно осуждаем атаки на гражданских лиц, будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве», — отметил представитель Госдепа.

Он добавил, что не сомневается в проведении расследования российской стороной. Прайс подчеркнул — Украина отрицает свою причастности к убийству Дугиной.

Дочь философа Александра Дугина погибла вечером 21 августа на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. Правоохранители установили, что в ее машине сработало взрывное устройство, после чего транспортное средство загорелось. Журналистка погибла на глазах отца, который ехал в другом автомобиле.

Сотрудники ФСБ по горячим следам раскрыли это преступление. По данным ведомства, исполнительницей была 43-летняя гражданка Украины.