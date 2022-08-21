Украинские националисты прислали угрозы Дугину перед убийством дочери

Философ Александр Дугин сообщил, что перед гибелью дочери получал угрозы с Украины, сообщил источник сайта kp.ru. По его данным, сообщения отправляли в соцсетях националисты.

По словам источника издания, Дугин уже побеседовал со следователями и рассказал о получении угроз от украинских националистов. В последнее время таких сообщений было много, их получал и сам философ, и его дочь. Но они не придавали этому значения, уточнил собеседник.

В СК уже заявили, что убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной носит заказной характер. На это указывают данные следствия.

По неподтвержденной информации, мощность взрывного устройства, которое подложили во внедорожник Дугиной, составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Такие данные опубликовал военкор Владлен Татарский, не уточнив, откуда у него такая информация.

По факту смерти Дугиной возбудили уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.