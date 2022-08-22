Эстония отказалась сообщить, где убийца Дарьи Дугиной

Департамент полиции и погранохраны Эстонии отказался комментировать информацию ФСБ России о местонахождении Натальи Вовк, исполнительницы убийства журналистки Дарьи Дугиной. Сообщение погранслужбы привела газета Postimees.

«Мы можем публиковать сведения о пересечении лицами границы только в случаях, предусмотренных законодательством, и ситуация, когда российская спецслужба обвиняет кого-то в чем-то через публикации в СМИ, к ним не относится», — заявил представитель департамента Рагне Кейск.

В погранслужбе также заявили, что не получали запросы от властей России по этой теме.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Эстония может отказаться выдать убийцу российской журналистки Дарьи Дугиной. Он отметил, что таким образом Эстония станет страной, которая покрывает международных террористов и «прячет их от возмездия».

Сообщается, что исполнительница убийства Дугиной Наталья Вовк (в девичестве Шабан) оказалась военнослужащей Нацгвардии Украины и, предположительно, националистического полка «Азов»*. Хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») обнаружила и опубликовала удостоверение Нацгвардии Украины полковника Вовк-Шабан.

* Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.