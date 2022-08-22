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    22 августа 2022, 20:24

    Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно

    Александра Ломейко

    Погибшую российскую журналистку Дарью Дугину посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Документ за подписью главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

    «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества „Царьград Медиа“, город Москва (посмертно)», — сказано в указе.

    Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки, назвав ее убийство подлым и жестоким преступлением. Саму девушку президент РФ охарактеризовал как светлого и талантливого человека «с настоящим русским сердцем».

    Дарья Дугина погибла 20 августа: машина, в которой ехала журналистка, взорвалась на Можайском шоссе. ФСБ выяснила, что к убийству Дугиной причастны украинские спецслужбы. Исполнителем назвали 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк.

    Военный эксперт Михаил Тимошенко подчеркнул, что мировая общественность и Эстония, куда уехала Вовк, проигнорируют обвинения в убийстве.