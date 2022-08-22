Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно

Погибшую российскую журналистку Дарью Дугину посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ за подписью главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества „Царьград Медиа“, город Москва (посмертно)», — сказано в указе.

Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки, назвав ее убийство подлым и жестоким преступлением. Саму девушку президент РФ охарактеризовал как светлого и талантливого человека «с настоящим русским сердцем».

Дарья Дугина погибла 20 августа: машина, в которой ехала журналистка, взорвалась на Можайском шоссе. ФСБ выяснила, что к убийству Дугиной причастны украинские спецслужбы. Исполнителем назвали 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк.

Военный эксперт Михаил Тимошенко подчеркнул, что мировая общественность и Эстония, куда уехала Вовк, проигнорируют обвинения в убийстве.