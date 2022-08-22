Стихийный мемориал в честь убитой Дугиной появился в центре Москвы

В центре Москвы в Брюсовом переулке появился стихийный мемориал в честь погибшей журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом написало издание RT в Telegram-канале.

Люди несут цветы и зажженные свечи к скульптуре «Весть», отдавая дань памяти убитой журналистке. Прощание с Дугиной пройдет 23 августа в 10:00 в телецентре «Останкино».

Акция памяти прошла в Брюсовом переулке вечером, но люди продолжают нести к скульптуре цветы. Дугина погибла в результате теракта, ее машину подорвали на Можайском шоссе. ФСБ установила, что к убийству причастна Наталья Вовк, уроженка Украины. На данный момент исполнительница теракта находится, предположительно, в Эстонии, однако погранслужба этой страны отказалась сотрудничать.

Президент России Владимир Путин направил соболезнование семье Дугиной. Глава государства назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением, а саму девушку — светлым и талантливым человеком «с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым».