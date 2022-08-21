СК подтвердил гибель политолога Дарьи Дугиной в Подмосковье. Возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели журналиста и политолога Дарьи Дугиной в районе поселка Большие Вяземы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, совершенного общеопасным способом», — отметили в ведомстве, уточнив, что прорабатываются различные версии происшедшего.

По данным следствия, 20 августа около 21:00 часа в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы в Toyota Land Cruiser на полном ходу сработало, взрывное устройство, предположительно, установленное в автомобиле. После этого иномарка загорелась. Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте.

Криминалисты, следователи и специалист-взрывотехники продолжают осмотр места происшествия. По его результатам будут назначены судебно-медицинская, взрывотехническая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Внедорожник взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа в ночь на 21 августа. При происшествии погибла дочь философа Александра Дугина Дарья.