Путин назвал убийство журналистки Дарьи Дугиной подлым и жестоким преступлением

Президент России Владимир Путин направил соболезнование семье российской журналистки Дарьи Дугиной. Соответствующее сообщение опубликовали в кремлевском Telegram-канале.

Глава государства назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением, а саму девушку — светлым и талантливым человеком «с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым».

«Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — написал президент.

Дарья Дугина погибла 20 августа вечером в результате подрыва машины, в которой она находилась. По информации от правоохранительных органов, взрывное устройство активировали дистанционно. Все произошло на Можайском шоссе в Московской области, неподалеку от поселка Большие Вяземы.

Дугиной было 29 лет, она — дочь известного философа и общественного деятеля Александра Дугина.

Федеральная служба безопасности России сообщила, что дело об убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной раскрыто. За ним стоят украинские спецслужбы.

Исполнителем преступления оказалась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Она приехала в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочкой Софией Ш. Вовк арендовала квартиру в московском доме, где жила Дугина. Для слежки за ней использовали машину Mini Cooper. На авто трижды меняли номера — использовали номерные знаки Украины, ДНР, Казахстана.

Автомобиль, на котором следили за Дарьей Дугиной перед убийством, нашли на интернет-барахолке. У продавца такая же фамилия, что и у дочери предполагаемой исполнительницы убийства.