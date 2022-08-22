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    22 августа 2022, 17:12

    «Мы все равно ее найдем». Джабаров заявил, что Эстония может отказаться выдать убийцу Дугиной

    Сенатор Джабаров обвинил Эстонию в вероятном пособничестве терроризму

    Глеб Гладков, Мария Бокарева

    Эстония скорее всего откажет РФ в выдаче Натальи Вовк — убийцы российской журналистки Дарьи Дугиной. Такое заявление «360» сделал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

    «Мы все равно ее найдем». Джабаров заявил, что Эстония может отказаться выдать убийцу Дугиной

    «Да, она находится в Эстонии. У меня абсолютная уверенность, что эстонцы ее нам не выдадут», — заявил сенатор.

    Он отметил, что таким образом Эстония станет страной, которая покрывает международных террористов и «прячет их от возмездия».

    Джабаров сообщил, что правоохранительные органы России в самое ближайшее время направят в Эстонию запрос о выдаче преступницы. По его мнению, результат будет отрицательный, судя по поведению Эстонии в последнее время.

    «Рано или поздно, каждый преступник получит свое. Мы все равно ее найдем», — заверил Владимир Джабаров.

    Дарья Дугина погибла 20 августа вечером в результате подрыва машины, в которой она находилась. По информации от правоохранительных органов, взрывное устройство активировали дистанционно. Все произошло на Можайском шоссе в Московской области, неподалеку от поселка Большие Вяземы.

    Дугиной было 29 лет, она — дочь известного философа и общественного деятеля Александра Дугина.

    Федеральная служба безопасности России сообщила, что дело об убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной раскрыто. За ним стоят украинские спецслужбы.

    Исполнителем преступления оказалась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Она приехала в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочкой Софией Ш. Вовк арендовала квартиру в московском доме, где жила Дугина. Для слежки за ней использовали машину Mini Cooper. На авто трижды меняли номера — использовали номерные знаки Украины, ДНР, Казахстана.

    Автомобиль, на котором следили за Дарьей Дугиной перед убийством, нашли на интернет-барахолке. У продавца такая же фамилия, что и у дочери предполагаемой исполнительницы убийства.

    Прощание с Дарьей Дугиной назначили на 23 августа, оно пройдет в телецентре «Останкино». Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки. Он назвал убийство Дугиной подлым и жестоким преступлением.