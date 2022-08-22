«Мы все равно ее найдем». Джабаров заявил, что Эстония может отказаться выдать убийцу Дугиной

Эстония скорее всего откажет РФ в выдаче Натальи Вовк — убийцы российской журналистки Дарьи Дугиной. Такое заявление «360» сделал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Да, она находится в Эстонии. У меня абсолютная уверенность, что эстонцы ее нам не выдадут», — заявил сенатор.

Он отметил, что таким образом Эстония станет страной, которая покрывает международных террористов и «прячет их от возмездия».

Джабаров сообщил, что правоохранительные органы России в самое ближайшее время направят в Эстонию запрос о выдаче преступницы. По его мнению, результат будет отрицательный, судя по поведению Эстонии в последнее время.

«Рано или поздно, каждый преступник получит свое. Мы все равно ее найдем», — заверил Владимир Джабаров.

Дарья Дугина погибла 20 августа вечером в результате подрыва машины, в которой она находилась. По информации от правоохранительных органов, взрывное устройство активировали дистанционно. Все произошло на Можайском шоссе в Московской области, неподалеку от поселка Большие Вяземы.

Дугиной было 29 лет, она — дочь известного философа и общественного деятеля Александра Дугина.

Федеральная служба безопасности России сообщила, что дело об убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной раскрыто. За ним стоят украинские спецслужбы.

Исполнителем преступления оказалась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Она приехала в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочкой Софией Ш. Вовк арендовала квартиру в московском доме, где жила Дугина. Для слежки за ней использовали машину Mini Cooper. На авто трижды меняли номера — использовали номерные знаки Украины, ДНР, Казахстана.

Автомобиль, на котором следили за Дарьей Дугиной перед убийством, нашли на интернет-барахолке. У продавца такая же фамилия, что и у дочери предполагаемой исполнительницы убийства.

Прощание с Дарьей Дугиной назначили на 23 августа, оно пройдет в телецентре «Останкино». Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки. Он назвал убийство Дугиной подлым и жестоким преступлением.