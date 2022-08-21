Камеры видеонаблюдения не работали на парковке с автомобилем Дарьи Дугиной

Участников фестиваля «Традиция», с которого перед гибелью уезжала Дарья Дугина, призвали сохранить записи с видеорегистраторов, поскольку на парковке камеры не работали. Об этом рассказал заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, Евразийский союз молодежи в социальных сетях и Telegram призвал участников и гостей фестиваля «Традиция» сохранить любые записи с видеорегистраторов, даже некачественные.

«Дело в том, что, как сейчас выяснило следствие, камеры на парковке не работали, и поэтому, в принципе, любая запись может в конечном итоге помочь расследованию», — сказала Макеева в комментарии РИА «Новости».

По данным СМИ, убийство Дугиной могли совершить из-за ее общественной деятельности. Также не исключается причастность к подрыву ее внедорожника украинских спецслужб. Отрабатываются и версии, связанные с личными конфликтами как самой Дарьи, так и ее отца, общественного деятеля Александра Дугина.

Дарья Дугина погибла 20 августа. Она находилась за рулем авто, в котором сработало взрывное устройство. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.