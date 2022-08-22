ФСБ опубликовала видео с убийцей Дарьи Дугиной

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с Натальей Вовк — исполнительницей убийства российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщило РИА «Новости».

На видео запечатлены въезд террористки в Россию, заселение в дом будущей жертвы и выезд в Эстонию. Также из роликов становится понятно, что преступница перекрасила волосы после приезда в страну — из блондинки в брюнетку. В Россию Вовк прибыла вместе с 12-летней дочерью 23 июля этого года. Есть вероятность, что она использовала ребенка, чтобы заложить взрывчатку в автомобиль Дугиных.

Сообщается, что исполнительница убийства Дугиной Наталья Вовк (в девичестве Шабан) оказалась военнослужащей Нацгвардии Украины и, предположительно, националистического полка «Азов»*. Хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») обнаружила и опубликовала удостоверение Нацгвардии Украины полковника Вовк-Шабан.

В то же время департамент полиции и погранохраны Эстонии отказался комментировать информацию ФСБ России о местонахождении Натальи Вовк. В погранслужбе также заявили, что не получали запросы от властей России по этой теме.

* Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.