«Она девушка яркая». Соседка узнала убийцу Дугиной на фото

Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной проживала в одном доме со своей жертвой. «360» опубликовал кадры с высотки на проспекте Вернадского в Москве.

На кадрах видно, что у дома заняты все парковочные места. При входе в подъезд, где ориентировочно снимала жилье гражданка Украины Наталья Вовк, работают журналисты.

Жительница дома Ольга рассказала, что ей знакомо лицо украинки.

«Лицо знакомое. Я вижу, что она девушка яркая, скорее всего, я ее видела. <…> Здесь стоял Mini Cooper черного цвета», — отметила Ольга. По ее словам, она не помнит, появлялась ли Вовк в компании дочери. Она добавила, что видела женщину или на прошлой неделе, или пару недель назад.

По словам собеседницы, подъезды в доме охраняются. Чтобы пройти к кому-то в гости, собственник квартиры должен предупредить консьержа. Ольга затруднилась ответить на вопрос, как действовать, если квартира съемная.

Вечером 20 августа в Подмосковье взорвалась машина, за рулем которой находилась журналистка Дарья Дугина. В понедельник днем ФСБ сообщила, что дело об убийстве раскрыли — исполнительницей преступления назвали 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк. Вместе с 12-летней дочерью она прибыла в Россию 23 июля, а после совершения теракта уехала в Эстонию.

В силовых структурах сообщили, что Вовк могла использовать дочь для прикрытия преступления. Правоохранители отрабатывают версию, согласно которой взрывное устройство в автомобиль могла подложить именно дочь Натальи Вовк.

Отец погибшей журналистки политолог Александр Дугин заявил, что враги России хотели «подавить волю» россиян, убив Дарью. По его словам, ее убили «подло и исподтишка».