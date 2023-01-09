Эксклюзив 09 января 2023, 15:16 Успехи российской армии, предательство беглецов, Бразилия в огне и США в ступоре. Главные события новогодних каникул «360» составил список главных событий новогодних каникул

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Новогодние каникулы оказались богаты новостями. Вооруженные силы России отомстили за удар по Макеевке и уничтожили сотни солдат ВСУ, пока беглые российские артисты пытались привлечь внимание западной публики. Бразилию лихорадят волнения, а политики США обновили рекорд по продолжительности выборов спикера в палате представителей. О том, что вы могли пропустить в первую неделю января, — в материале «360».

1 Возмездие за удар по Макеевке Российская армия 8 января, сразу по окончании режима прекращения огня, выпустила ракеты по двум общежитиям, где располагались части Вооруженных сил Украины в Краматорске. Ликвидировано около 600 украинских военных. Эта атака стала операцией возмездия за удар по Макеевке в ДНР, который украинские силы нанесли 1 января, ровно в 00:01. По училищу, где находилось подразделение ВС России, выпустили шесть ракет HIMARS. Система противовоздушной обороны перехватила две ракеты, но остальные попали в цель. Здание оказалось полностью разрушено. При разборе завалов нашли тела89 человек, в том числе замкомандира полка подполковника Алексея Бачурина. Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков заявил, что ВСУ запеленговали мобильные телефоны россиян, хотя ими строго запрещено пользоваться в зоне СВО.

2 Меладзе оскандалился в Дубае Певец Валерий Меладзе во время новогоднего концерта в Дубае продолжил лозунг боевиков УПА* и их лидеров «Слава Украине!», который выкрикнул один из зрителей, и пробормотал «Героям слава». Ранее артист не погнушался зарабатывать на корпоративах в России. Российские политики предложили лишить Меладзе гражданства и всех званий. В 2006 году певец стал Заслуженным артистом Российской Федерации, а в 2008-м — Народным артистом Чеченской Республики. Кроме того, он состоит в Общественной палате Красногорска. Позднее Меладзе оправдался в своем Telegram-канале и заявил, что 10 месяцев живет «с ощущением тяжести и горя». По словам артиста, он горячо любит и русских, и украинцев, не пытается кому-то угодить и мечтает о мире.

3 Галкин «зиганул» на концерте Покинувший Россию пародист Максим Галкин* на концерте, опять же, в Дубае вслед за зрителем повторил украинский лозунг. При этом артист сделал рукой характерный жест нацистского приветствия чинов гитлеровской партии. Публика зааплодировала. Между тем дед Галкина* Григорий Прагин — участник Великой Отечественной войны, кавалер трех орденов Красной Звезды, ордена Красного знамени и боевых медалей, встретил победу подполковником. Второй дед, отчим отца артиста, тоже был военным. Россияне негативно восприняли выходку пародиста. Актриса Яна Поплавская в разговоре с «360» отметила, что таким образом Галкин* поддерживает к себе интерес зрителей. Экс-депутат Госдумы Роман Худяков допустил, что скоро артист будет говорить еще больше гадостей о России. Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин напомнил, что отец Галкина* был генерал-полковником, начальником Главного бронетанкового управления Минобороны СССР и России, лауреатом Госпремии России и депутатом Госдумы. Брат пародиста с 2006 года возглавляет частную «Военно-промышленную компанию».

4 Прусикин прокатился на кресте Лидер группы Little Big Илья Прусикин, уехавший из России в 2022 году, также решил напомнить о себе эпатажной выходкой. Поскольку сейчас певец без работы, 7 января, в православное Рождество, он выложил видеоролик о том, как катается на скейте в форме креста. Православный священник, общественный деятель и психолог Андрей Лоргус в беседе с «360» предположил, что столь эпатажным способом артист хотел привлечь внимание. Подобное поведение присуще инфантильным личностям и находит отклик у таких же людей. Настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Димитрий Лин назвал действия Прусикина кощунством. Православный христианин должен за это покаяться, а некрещенный — как минимум извиниться.

5 Бразильцы захотели отменить выборы Инасиу Лула да Силва 1 января в третий раз стал президентом Бразилии. Однако бывший глава государства Жаир Болсонару и его сторонники не признали поражения. В стране начались массовые протесты и беспорядки. Недовольные бразильцы вышли на улицы 6-го числа, требуя отставки нового лидера. Спустя два дня они захватили президентский дворец и здание конгресса в столице. Полиция пыталась остановить людей слезоточивым газом, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Лула да Силва объявил в стране режим чрезвычайной ситуации до конца января. Глава Бразилии также пообещал наказать устроивших беспорядки протестующих. Около 150 человек задержали, еще 30 арестовали.

6 Выборы спикера палаты представителей США Лидера республиканцев в палате представителей конгресса США Кевина Маккарти избрали новым спикером. Впервые с 1923 года это не удалось сделать за один тур: конгрессменам потребовалось аж 15 попыток. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал американские выборы в своем Telegram-канале, опубликовав карикатуру со свиньей в вышиванке, которую тянут в повозке осел (символ демократов США) и слон (Республиканская партия). Президент США Джо Байден тоже высмеял провал республиканцев, а телеведущая и актриса Минди Робинсон назвала Маккарти «папиком» украинского лидера Владимира Зеленского, то есть локомотивом для очередных траншей Киеву.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

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** Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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