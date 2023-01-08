Мир 08 января 2023, 22:16 Протестующие ворвались в президентский дворец в Бразилии Сторонники Болсонару взяли штурмом президентский дворец в Бразилии

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Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару начали штурм президентской резиденции — дворца Планалту. В данный момент в здании из руководства никого нет, сообщил Telegram-канал Tupi Report.

Чтобы сдержать протестующих, правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также открыли огонь резиновыми пулями.

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Новый министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавиу Дину ранее сообщил, что кабмин страны примет все меры, чтобы подавить протесты сторонников Болсонару. Накануне силам нацбезопасности разрешили использовать войска для подавления протестов.

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Лула да Силва принял пост президента Бразилии 1 января. Его оппонент и экс-глава государства Жаир Болсонару не признал победу социалиста, что привело к массовым протестам в стране.

Сторонники Болсонару вышли на улицы 6 января с требование об отставке нового президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Протесты привели к блокировке дороги, ведущей к аэропорту Конгоньяс.