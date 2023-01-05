Общество 05 января 2023, 19:59 Рогозин назвал поддержавшего лозунг о прославлении Украины Галкина выродком Рогозин напомнил поддержавшему лозунг украинских националистов Галкину об отце и брате "ВКонтакте"

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Ответ юмориста Максима Галкина* на лозунг «Слава Украине!» вызвал критику со стороны бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Политик напомнил артисту о его уважаемых родственниках. Текст обращения он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Отец Максима Галкина*, Галкин Александр Александрович — начальник Главного бронетанкового управления Минобороны СССР и России, генерал-полковник, лауреат Государственной премии России, депутат Госдумы. Достойный и уважаемый человек», — написал он.

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Рогозин рассказал и о брате Галкина* Дмитрии, который с 2006 года возглавляет частную «Военно-промышленную компанию», являющуюся партнером государства в области оснащения Вооруженных сил и других структур.

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«Знаю его лично. Хороший руководитель, оборонщик. Откуда же ты такой выродок, Максим?» — задался вопросом парламентарий.

Галкин* поддержал Украину и произнес националистический лозунг во время выступления в Дубае. Присутствующие в зале украинцы поддержали его аплодисментами.

*Максим Галкин признан иностранным агентом в РФ.