Знаменитости 07 января 2023, 13:34 Лидер Little Big Прусикин проехал на скейтборде в виде креста в Рождество Пользователи раскритиковали лидера Little Big Прусикина за видео со скейтом в виде креста Соцсети

Читать 360tv в

Лидер группы Little Big Илья Прусикин проехался на скейте в виде креста. Опубликованное в день празднования православного Рождества видео вызвало негативную реакцию среди его подписчиков. Уехавшего из России музыканта обвинили в попытке напомнить о себе скандальной выходкой.

Переехавший в США артист прокатился на двух скрепленных между собой досках с приклеенными снизу роликами в одном из парков. Видео он сопроводил надписью Let’s go SK8 («Пойдем кататься на скейте»).

Реклама

Подписчики Прусикина отметили, что публиковать подобное видео в Рождество — за гранью.

Реклама

«Я не религиозный фанатик, но всему есть предел», — подчеркнул один из пользователей.

Его поддержал еще один подписчик. Он отметил, что вера в Бога — личное дело, но празднующим православное Рождество видеть подобное неприятно.

Многие отметили, что после переезда в США Прусикин потерял свою былую популярность и таким способом пытается напомнить о себе.

Группа Little Big объявила о переезде в Лос-Анджелес в конце июня прошлого года. До этого артисты высказались против специальной военной операции на Украине. Долго коллектив за границей продержаться не смог и 25 ноября объявил о роспуске. В группе остались ее основатель Илья Прусикин и вокалистка Соня Таюрская.