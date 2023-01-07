Эксклюзив 07 января 2023, 16:13 Лидера группы Little Big призвали покаяться за ролик со скейтом в форме креста Протоирей Лин: лидеру Little Big Прусикину нужно извиниться за видео со скейтом Соцсети

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Лидеру популярной рейв-группы Little Big Илье Прусикину следует извиниться за опубликованное видео с катанием на скейте в форме креста. Если он не осознает свою неправоту и продолжит настаивать на праве оскорблять христианские символы, то в России эти ситуации регулирует закон об оскорблении чувств верующих, пояснил «360» настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, протоирей Димитрий Лин.

«Если он православный христианин по факту крещения, то я призываю его к покаянию. Если нет, то о покаянии речи нет. Неплохо было бы, чтобы он извинился. Если он продолжит настаивать на праве так обращаться с христианскими символами, то у нас в России есть соответствующий закон», — подчеркнул настоятель.

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По мнению Лина, подобные поступки на самом деле являются кощунственными. Он напомнил, что Иисус Христос пролил кровь ради спасения людей.

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«Такое отношение к христианской святыне недопустимо. Крест господень — главный символ христиан, мы должны относиться к нему с благоговением. Если он на нем катался — значит, попирал, нарушил церковный канон. Думаю, скорее всего, этот человек просто не понимал, что делал», — добавил священнослужитель.

Прусикин 7 января опубликовал в соцсетях видео, на котором он катается на скейте в виде креста.

Православный священник Андрей Лоргус в беседе с «360» предположил, что Прусикин своим поступком хотел вызвать эмоции у определенной части поклонников.