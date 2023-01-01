Мир 01 января 2023, 21:57 Лула да Силва официально стал президентом Бразилии Лула да Силва принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии РИА «Новости»

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Избранный президент Бразилии Инасиу Лула да Силва принял присягу и официально вступил в должность, сообщило издание Istoe. Для политика это третий срок на посту главы государства.

Да Силва принял присягу на срок с 1 января 2023 по 4 января 2027 года. Он подписал документ ручкой, подаренной ему много лет назад. По словам да Силвы, он не выиграл президентские выборы в 1989, 1994 и в 1998 годах, но подарок сохранил. В 2003 и в 2007, когда он побеждал на выборах, памятной ручки рядом не оказалось.

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«Сейчас я взял эту ручку с собой, и пусть это будет моей данью уважения жителям штата Пиауи», — заявил Инасиу Лула да Силва.

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Ранее стало известно, что на инаугурацию президента попытался пройти вооруженный мужчина. Полицейские обнаружили у него нож и взрывное устройство. Его задержали и отправили в участок для выяснения обстоятельств.

До мероприятия с бразильским лидером встретилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. После переговоров она заявила, что да Силва готов к перезапуску отношений с Россией.