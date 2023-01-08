Мир 08 января 2023, 23:08 Сторонники Болсонару захватили здание конгресса в столице Бразилии Захват здания конгресса Бразилии сторонниками экс-президента Болсонару попал на видео

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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, которые с конца 2022 года выступают против результатов выборов, захватили здание конгресса в столице. Об этом сообщил местный портал G1.

«Радикальные сторонники Болсонару вторглись в Национальный конгресс после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа», — сказано в материале. Там также отмечается, что участники антидемократических действий вооружены палками и камнями.

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Правоохранители применяют против протестующих перцовый газ и светошумовые гранаты. Вторжение в здание конгресса, как сообщила газета Folha, было кратковременным. Сейчас протестующие уже покинули здание.

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Министр юстиции Бразилии Флавио Дино, заявил, что ведомство следит за ситуацией. :

В заявлении правительства новоизбранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы выразили уверенность в том, что «большинство бразильского народа в данный момент хочет единства и мира для продвижения Бразилии вперед».

«Это выступление меньшинства, подстрекающего к перевороту, которое не принимает результаты выборов и проповедует насилие. Оно будет рассматриваться по всей строгости закона», — отметили в правительстве.

До этого сторонники Болсонару начали штурм президентской резиденции — дворца Планалту. В этот момент в здании никого не было.

Лула да Силва принял пост президента Бразилии 1 января. Победу политика на выборах не признал его оппонент и бывший глава государства Жаир Болсонару. Это привело к массовым протестам в Бразилии.