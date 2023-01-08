Важное 08 января 2023, 15:37 Российские военные уничтожили 600 украинских военных при ударе возмездия за Макеевку Минобороны сообщило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке РИА «Новости»

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Ракетный удар российских войск по месту дислокации ВСУ в Краматорске привел к ликвидации 600 украинских военных. Проведенная атака стала операцией возмездия за Макеевку. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что удар нанесли сразу после окончания режима прекращения огня в первые минуты воскресенья, 8 января.

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«В ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия», — заявил Конашенков.

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Представитель Минобороны подчеркнул, что в минувшие сутки российские разведчики установили места временной дислокации украинских военных в городе Краматорске. Выяснилось, что их разместили в двух общежитиях: в одном здании находились более 700 украинских военных, в другом — более 600.

«В результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих», — подытожил Конашенков.

Удар по Макеевке

Украинские боевики в новогоднюю ночь выпустили ракеты HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, где находился пункт временного размещения российских военных. Два из шести снарядов перехватила система ПВО, но остальные полностью разрушили здание.

В результате атаки погибли 89 человек, включая заместителя командира, подполковника Бачурина. Получившие ранения солдаты и офицеры доставали выживших сослуживцев из-под завалов.

По данным Минобороны, украинские боевики вычислили координаты местонахождения военнослужащих по работающим мобильным телефонам. В министерстве пообещали, что семьи погибших и пострадавших получат помощь и поддержку.

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что шесть военных, которые вытащили выживших сослуживцев из-под завалов, получат награды. По его словам, такое решение принял президент России Владимир Путин. Он добавил, что по остальным бойцам решение примет Минобороны.