08 января 2023, 15:37
Российские военные уничтожили 600 украинских военных при ударе возмездия за Макеевку
Минобороны сообщило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке
Ракетный удар российских войск по месту дислокации ВСУ в Краматорске привел к ликвидации 600 украинских военных. Проведенная атака стала операцией возмездия за Макеевку. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что удар нанесли сразу после окончания режима прекращения огня в первые минуты воскресенья, 8 января.
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«В ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия», — заявил Конашенков.
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Представитель Минобороны подчеркнул, что в минувшие сутки российские разведчики установили места временной дислокации украинских военных в городе Краматорске. Выяснилось, что их разместили в двух общежитиях: в одном здании находились более 700 украинских военных, в другом — более 600.
«В результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих», — подытожил Конашенков.
Удар по Макеевке
Украинские боевики в новогоднюю ночь выпустили ракеты HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, где находился пункт временного размещения российских военных. Два из шести снарядов перехватила система ПВО, но остальные полностью разрушили здание.
В результате атаки погибли 89 человек, включая заместителя командира, подполковника Бачурина. Получившие ранения солдаты и офицеры доставали выживших сослуживцев из-под завалов.
По данным Минобороны, украинские боевики вычислили координаты местонахождения военнослужащих по работающим мобильным телефонам. В министерстве пообещали, что семьи погибших и пострадавших получат помощь и поддержку.
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что шесть военных, которые вытащили выживших сослуживцев из-под завалов, получат награды. По его словам, такое решение принял президент России Владимир Путин. Он добавил, что по остальным бойцам решение примет Минобороны.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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