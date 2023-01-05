Знаменитости 05 января 2023, 18:57 Галкин вслед за Меладзе во время концерта поддержал лозунг с прославлением Украины Юморист Максим Галкин ответил на лозунг украинских националистов во время концерта в Дубае

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Юморист Максим Галкин* поддержал Украину и произнес националистический лозунг на концерте в Дубае. Некоторые зрители ответили на фразу артиста аплодисментами. Видео с места события опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Алена Жигалова.

«Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? Героям слава!» — сказал Галкин*.

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Высказывание артист добавил в ответ на возглас из зала: «Слава Украине», уточнило ИА Nation News.

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Ранее аналогичной выходной отличился певец Валерий Меладзе. Во время разговора с одним из зрителей он так же ответил на националистический лозунг.

Меладзе после начала специальной военной операции заявлял, что поддерживает Украину. Однако с весны его начали замечать на закрытых корпоративах и концертах в Москве и Санкт-Петербурге.

После начала спецоперации Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми уехали за пределы России. Некоторое время пара находилась в Израиле, потом певица ненадолго вернулась на родину. Галкин дает концерты за границей.

* Максим Галкин признан иностранным агентом в РФ.