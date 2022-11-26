26 ноября 2022, 17:01
Меладзе вернулся в Россию для выступлений
Певец Валерий Меладзе вернулся в Россию для выступлений
Исполнитель Валерий Меладзе вернулся в Россию и спел на двух мероприятиях. Об этом сообщил «Царьград».
Артист, по данным издания, выступал на корпоративе вместе с Филиппом Киркоровым и рэпером Мотом.
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Также Меладзе побывал на дне рождения блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Он исполнил песню «Салют, Вера!», заменив имя на «Лера».
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Останется ли певец в России и дальше, неизвестно.
Музыка
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