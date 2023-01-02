Эксклюзив 02 января 2023, 20:43 «Зигует вместе с фашистами». Меладзе предложили лишить российского гражданства Сенатор Афанасьева: Меладзе нужно лишить гражданства России после его слов об Украине РИА «Новости»

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Певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства России после его выходки на корпоративе в Дубае. Об этом в беседе с «360» заявила член Совета Федерации Федерального собрания РФ Елена Афанасьева, оценив поддержку артистом лозунга украинских националистов.

«Я предлагаю лишить его гражданства РФ. В то время когда гибнут наши граждане за русских людей, защищая русские территории, некоторые позволяют себе зиговать вместе с фашистами. Это недопустимо. Если бы Меладзе был честным человеком, в чем я сомневаюсь, он сам бы вышел из гражданства России. Но они же привыкли зарабатывать в России бабки большие», — сказала она.

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По мнению Афанасьевой, произносящие лозунги «Героям слава», «Слава Украине!», по сути, поддерживают фашистов.

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«Меладзе когда-то был любимцем русской публики. Ему и его жене платили за концерты именно русские. <...> Ни стыда ни совести. Ничего не осталось у этих людей», — добавила сенатор.

Афанасьева выразила уверенность, что такие артисты, как Меладзе, должны петь в зоне боевых действий. А они продолжают выступать в барах и наживаться на этом.

Поведение Меладзе также вызвало резкую критику со стороны лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Политик призвал лишить певца всех имеющихся у него званий.