Эксклюзив 05 января 2023, 22:21 «Зарабатывающий деньги шут». Яна Поплавская высказалась о поддержавшем украинский лозунг Галкине Актриса Поплавская назвала Галкина шутом после поддержки им лозунга украинских нацистов РИА «Новости»

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Юморист Максим Галкин* на одном из своих концертов во время общения со зрителями поддержал украинский националистический лозунг. Актриса Яна Поплавская в беседе с «360» заявила, что таким образом юморист эпатирует публику и зарабатывает деньги.

Поплавская отметила, что такими высказываниями Галкин* поддерживает к себе внимание и привлекает зрителей.

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«Чем можно заработать деньги? Сейчас идет СВО <…>, значит нужно приклеить себя к той стороне, раз он уехал», — отметила Поплавская.

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Она также заметила, что юморист ровным счетом не имеет никакого отношения к той стороне, которая противостоит России.

«Он просто шут, который зарабатывает деньги», — считает Поплавская.

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков считает, что юморист такими действиями просто отрабатывает задания по антироссийской пропаганде, чтобы обеспечить свое существование. В беседе с «360» он не исключил, что вскоре артист пойдет на еще более радикальные вещи, потому что запросы его заказчиков растут.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.