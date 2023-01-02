Знаменитости 02 января 2023, 20:03 Меладзе предложили лишить всех званий за поддержку лозунга украинских националистов Миронов предложил лишить Меладзе званий за лозунг украинских националистов на вечеринке РИА «Новости»

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Певца Валерия Меладзе призвали лишить всех имеющихся у него званий. С таким предложением выступил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов после того, как артист на корпоративе в Дубае шепотом произнес лозунг украинских националистов. Его сняли на видео, запись попала в Сеть и вызвала широкий резонанс.

Своим мнением по поводу произошедшего Миронов поделился в своем Telegram-канале. По словам политика, поведение Меладзе достойно осуждения. Он выразил уверенность, что по-настоящему российский артист не может и не должен себя вести таким образом.

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«Он сидит на двух стульях, пытаясь „урвать“ со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот „артист“ свою сторону выбрал», — подчеркнул Миронов.

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В связи с этим он предложил лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Депутат выразил уверенность, что это будет честно и справедливо.

Парламентарий обратил внимание, что певец позволил себе поддерживать украинский националистический лозунг на вечеринке за рубежом, но при этом добавил, что он «вне политики».

«Но проводить вечеринки за пределами страны, да еще и поддерживать преступные кричалки — разве это „вне политики“?» — поинтересовался Миронов.

Поведение Меладзе также резко осудила сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева. Она назвала поступок артиста предательством.

«За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала сенатор в своем Telegram-канале.