Эксклюзив 05 января 2023, 20:07 «Это только цветочки». Экс-депутат оценил поступок Галкина, произнесшего лозунг националистов Экс-депутат ГД Худяков: Галкин не ограничится лозунгом националистов, это только цветочки РИА «Новости»

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Юморист Максим Галкин*, который последовал примеру певца Валерия Меладзе, и произнес со сцены украинский националистический лозунг, просто отрабатывает задания по антироссийской пропаганде, чтобы обеспечить свое существование, заявил «360» бывший депутат Госдумы Роман Худяков. Он не исключил, что вскоре артист пойдет на еще более радикальные вещи, потому что запросы его заказчиков растут.

«Вы поймите, это конченый человек, человек, оставшийся без Родины, которая его вскормила, вырастила, дала известность. Человек стал пустышкой. Теперь ему нужна другая Родина. Ему нужны новые поклонники. Тот, кто его будет поддерживать, с кого он будет постоянно брать деньги, кто будет ходить на его концерты», — пояснил Худяков.

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Именно поэтому, по словам политика, Галкин* отрабатывает задания, чтобы заработать деньги и добиться расположения стран, настроенных против России.

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«Он прекрасно знает, что залы будут пустые, если он не будет говорить против России, против президента [РФ Владимира Путина], против спецоперации, против нашего народа. Если он не будет этого делать, что же он будет с Аллочкой (Алла Пугачева, жена Галкина*, — примеч. ред.) кушать», — добавил Худяков.

Политик выразил уверенность, что поведение Галкина* сейчас — «только цветочки». Уже в скором времени он будет говорить намного больше гадостей про Россию.

«У Запада аппетиты постоянно растут и становятся все больше и больше», — заключил он.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.