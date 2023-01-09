Мир 09 января 2023, 00:51 Президент Бразилии пообещал наказать устроивших в столице беспорядки Президент Бразилии Лула да Силва пообещал наказать устроивших в столице беспорядки РИА «Новости»

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Президент Бразилии Лула да Силва пообещал наказать протестующих, устроивших беспорядки в столице страны. Выступление лидера страны транслировали на его YouTube-канале.

«Все те люди, которые участвовали в этом, будут найдены и наказаны. Они поймут, что демократия гарантирует право на свободу слова, но она также требует от людей уважать институты, созданные для укрепления демократии», — заявил Лула да Силва.

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В связи с ситуацией в городе он организовал экстренное совещание с министрами. Также он объявил режим чрезвычайной ситуации в Бразилиа. Особое положение будет действовать до конца января 2022 года.

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Ранее Лулу да Силву эвакуировали из столицы. Его вывезли в Сан-Паулу из-за устроенных в городе беспорядков.

Штурмовать правительственные здания начали сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Экс-лидер страны не принял победу Лулы да Силвы на прошедших выборах. Сейчас правоохранители пытаются справиться с толпой протестующих. Они уже применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.