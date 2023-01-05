Мир 05 января 2023, 00:27 Байден пошутил над неудачными выборами спикера в Палате представителей США Байден высмеял провал республиканцев в Палате представителей РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден решил пошутить о выборах спикера Палаты представителей Конгресса. Он заявил, что при продолжении раздора среди республиканцев по этому вопросу должность может получить самый неожиданный кандидат.

Во время выступления в штате Кентукки Байден заявил, что на мероприятии нет его однопартийца — работника сферы образования и бывшего члена городского совета Цинциннати Грэга Лэндсмана. Недавно он был впервые избран в новый состав Палаты представителей.

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«Он разбирается с попытками определить нового спикера Палаты представителей. <…> Он может стать первым новичком, когда-либо избранным спикером Палаты представителей», — иронично сказал президент США.

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Спикером традиционно выбирают законодателя с богатым опытом, но имеющие большинство голосов в Палате представителей республиканцы за четыре раунда выборов не смогли назначить на этот пост своего главного кандидата Кевина Маккарти. За него проголосовали только 203 конгрессмена. Его конкурент — демократ Хаким Джефрис — набрал 212 голосов.

За всю историю Палаты представителей США конгрессмены только 14 раз не смогли выбрать спикера. В последний раз такое случилось в 1923 году.