Спецоперация 04 января 2023, 01:06 Число погибших в Макеевке российских военных увеличилось до 89 человек Минобороны: число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89 человек РИА «Новости»

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Число погибших в Макеевке российских военных увеличилось до 89 человек. Об этом сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

По его словам, командование и офицеры воинской части, младшие командиры и военнослужащие других подразделений сразу после происшествия приняли все доступные меры по спасению пострадавших. Раненым оказывали первую медицинскую помощь и эвакуировали в медицинские учреждения.

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«К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89», — сказал Севрюков.

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Среди погибших оказался заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Основной причиной произошедшего, как заявили в Минобороны, стало массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету, добавило Ura.ru. Это позволило противнику «запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара».

Сейчас, по словам Севрюкова, «принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем». Как подчеркнул генерал, по итогам расследования виновных должностных лиц привлекут к ответственности. Всем пострадавшим и семьям погибших окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Украинские военные ударили по месту размещения российских войск в Макеевке 1 января ровно в 00:01. Подразделение находилось в здании местного технического училища, оно оказалось полностью разрушенным.