Мир 09 января 2023, 00:50 Президент Бразилии объявил в столице режим ЧС из-за беспорядков Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим ЧС в связи с беспорядками Pxhere

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Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице страны — Бразилиа режим ЧС до конца месяца в связи с беспорядками. Об этом сообщил ТАСС.

Лула да Силва принял пост президента Бразилии 1 января. С результатами выборов не согласился его оппонент и экс-глава государства Жаир Болсонару. Из-за этого в стране начались массовые протесты. В пятницу, 6 января, сторонники Болсонару вышли на улицы. Они требовали отставки нового президента.

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В воскресенье, 8 января, протестующие начали штурм президентской резиденции — дворца Планалту. После этого сторонники Болсонару захватили здание конгресса в столице. В Сети появились видео, на которых видно, как митингующие ходят по одному из залов здания.

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Правоохранители применяют против протестующих перцовый газ и светошумовые гранаты. Новый министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавиу Дину заявил, что кабмин примет все меры, чтобы подавить протесты в стране.

По данным СМИ, Лулу да Силву эвакуировали из столицы в безопасный район. Сейчас, как отмечается, он находится в Сан-Паулу.