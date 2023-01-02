Происшествия 02 января 2023, 13:38 ВСУ в новогоднюю ночь ударили по пункту размещения российских войск в Макеевке Безсонов: ВСУ использовали HIMARS для удара по пункту размещения ВС РФ в Макеевке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ракеты HIMARS использовали украинские боевики в новогоднюю ночь для удара по зданию профессионального технического училища в Макеевке, где разместились российские военные. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что, по имеющимся данным, снаряды попали в здание ровно в 00:01.

Реклама

«Противник в очередной раз применил американские ракетные системы залпового огня HIMARS», — написал Безсонов.

Реклама

По данным военкоров «Русской весны», здание училища разрушилось после попадания снарядов.

Американские ракеты HIMARS прилетели ровно в полночь, когда все вокруг праздновали», — говорится в сообщении.

Представитель правоохранительных органов ДНР в беседе с ТАСС заявил, что предварительной причиной удара стало использование военными мобильных телефонов.

«Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — пояснил представитель ведомства.

Косвенно эту информацию подтвердил Безсонов, отметив, что всю связь пеленгуют, особенно при скоплении абонентов в одном месте.

«Наверное, лучше, когда эти абоненты рассредоточены по площади, чем в одной точке», — подчеркнул он.

Точное количество погибших и пострадавших в результате удара неизвестно. Официальных комментариев об ударе пока нет.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, уточнило Ura.ru, после ударов украинских боевиков по Макеевке в новогоднюю ночь ранения получили более 15 человек.