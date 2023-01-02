Знаменитости 02 января 2023, 15:47 Меладзе во время концерта в Дубае поддержал лозунг с прославлением Украины Поддержавшего на концерте певца Валерия Меладзе сняли на видео РИА «Новости»

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Певец Валерий Меладзе на новогоднем концерте в Дубае в ходе общения с одним из зрителей ответил на лозунг «Слава Украине!», прошептав в сторону: «Героям слава». Видео с места события опубликовал в своем Telegram-канале блогер Сергей Колясников.

В кадре зритель попросил артиста передать привет его жене Вере, а после тоста исполнителя добавил: «Слава Украине!» В ответ певец тихо произнес: «Героям слава», чем вызвал восторженную реакцию зрителя. После Меладзе уточнил, что все собравшиеся на концерте вне политики.

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Валерий Меладзе после начала специальной военной операции заявлял о своей поддержке Украины. Но уже в начале апреля артист начал появляться на закрытых корпоративах и концертах в Москве и Санкт-Петербурге.

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Об окончательном возвращении артиста в Россию стало известно в конце августа, когда он выступил в столичном дискоклубе «Радуга».