Эксклюзив 07 января 2023, 15:05 «Подростковый мотив». Священник — о скандальном поступке лидера Little Big на Рождество Психолог Лоргус: видео лидера Little Big со скейтом показало, что он застрял в детстве Соцсети

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Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал провокационное видео с катанием на скейте в виде креста в связи с желанием вызвать эмоции у определенной части своей публики. Об этом «360» рассказал российский православный священник, общественный деятель и психолог Андрей Лоргус.

«Люди совершают разного рода эпатажные поступки, когда хотят привлечь внимание определенной части публики. Есть внимание разных групп — молодежи, людей зрелого возраста и пожилого», — сообщил он.

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По мнению Лоргуса, видео Прусикина больше присуще людям подросткового возраста либо тем, кто «застрял» в детстве.

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«Есть такие уже седые мужики, но изображают подростков. Для похожей публики такие поступки и совершают. Таким образом человек получает лишний пиар», — добавил он.

Священник напомнил, что в истории часто встречались периоды времени, когда религиозные символы подвергали издевательствам.

«Это как вызов Богу, поступок в стиле Фауста. Еще Пушкин писал в „Моцарте и Сальери“, что „нет правды на земле, но правды нет и выше“. Кто-то кресты сжигает, кто-то спиливает, кто-то их носит на цепочке или сумочке, чтобы явно принизить священников. Показать, что им ничего за это не будет. Подростковый мотив», — заключил Лоргус.

Прусикин 7 января опубликовал в соцсетях видео, на котором он катается на скейте в виде креста.