08 января 2023, 09:04
«Папик Зеленского». Американская телеведущая дала меткое имя спикеру Маккарти
Журналистка Робинсон назвала спикера палаты представителей Маккарти папиком Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский использует своего «папика» спикера палаты представителей США Кевина Маккарти как локомотив для очередных траншей Украине. Такое заявление сделала телеведущая и актриса Минди Робинсон в своем Twitter.
«Ага, я уверена, ты рад, что твоему папику удалось. <…> Сколько еще нужно времени, чтобы все поняли, что ты прикрываешь свою задницу, распространяя фейковые новости с Украины?» — отметила Робинсон.
Реклама
Журналистка обратила внимание, что мошеннические схемы, которыми пользуется Зеленский для отмывания денег американских налогоплательщиков, давно раскрыты.
Реклама
Ранее президент Украины опубликовал на своей странице в Twitter с поздравлениями Маккарти с избранием на пост спикера конгресса. Зеленский заявил, что рассчитывает на продолжение военной помощи от США.
Маккарти избрали в ходе 15-го тура голосования, хотя планировалось, что избрание займет гораздо меньше времени.
США
Владимир Зеленский
Реклама
Реклама