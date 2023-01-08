Мир 08 января 2023, 09:04 «Папик Зеленского». Американская телеведущая дала меткое имя спикеру Маккарти Журналистка Робинсон назвала спикера палаты представителей Маккарти папиком Зеленского Википедия

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Президент Украины Владимир Зеленский использует своего «папика» спикера палаты представителей США Кевина Маккарти как локомотив для очередных траншей Украине. Такое заявление сделала телеведущая и актриса Минди Робинсон в своем Twitter.

«Ага, я уверена, ты рад, что твоему папику удалось. <…> Сколько еще нужно времени, чтобы все поняли, что ты прикрываешь свою задницу, распространяя фейковые новости с Украины?» — отметила Робинсон.

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Журналистка обратила внимание, что мошеннические схемы, которыми пользуется Зеленский для отмывания денег американских налогоплательщиков, давно раскрыты.

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Ранее президент Украины опубликовал на своей странице в Twitter с поздравлениями Маккарти с избранием на пост спикера конгресса. Зеленский заявил, что рассчитывает на продолжение военной помощи от США.

Маккарти избрали в ходе 15-го тура голосования, хотя планировалось, что избрание займет гораздо меньше времени.