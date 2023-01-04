Спецоперация 04 января 2023, 01:15 Причиной удара ВСУ по Макеевке назвали использование телефонов Минобороны РФ: использование телефонов стало причиной удара ВСУ по Макеевке РИА «Новости»

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Основной причиной произошедшего в Макеевке стало использование военнослужащими телефонов в зоне досягаемости средств поражения ВСУ. Об этом заявил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

«Основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — сказал он.

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Виновных в трагедии в Макеевке привлекут к ответственности по итогам расследования. Сейчас в военном ведомстве принимают все необходимые меры по исключению подобных трагедий в будущем.

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Националисты ударили по месту размещения российских войск ровно в 00:01 в воскресенье, 1 января. Подразделение находилось в здании местного технического училища. Всего ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS. В результате обстрела погибли 89 российских военнослужащих.