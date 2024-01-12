Эксклюзив 12 января 2024, 17:48 Хроника коммунальной аварии в Климовске. Как за 8 дней тепло вернулось в холодные квартиры «360» восстановил хронику коммунальной аварии в Климовске Автор фото: Антон Чернов

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Авария на частной котельной в Климовске оставила без тепла и горячей воды десятки тысяч жителей в январе. «Год мы открываем очень сложно: связано это, прежде всего, с катастрофой — это больше, чем авария», — сказал губернатор Андрей Воробьев. Халатность собственников имущества обернулась арестами, а прямое вмешательство Подмосковья помогло вернуть тепло за восемь дней. Что послужило причиной аварии и как все службы сплотились, чтобы батареи вновь стали теплыми, — в материале «360».

4 января

О том, что подачу горячей воды и тепла приостановили в микрорайон Климовск в Подольске, стало известно 4 января. Это произошло из-за аварии в котельной, расположенной на территории закрытого режимного предприятия «Климовский патронный завод». Ориентировочное время ЧП — 3:00 ночи. Фатальной ошибкой, которая превратила коммунальную проблему в катастрофу, стало то, что аварию долго скрывали. Сотрудники производства пытались самостоятельно перезапустить котел, теряя час за часом. Температура воздуха в этот день доходила до -25 градусов, дома стремительно остывали.

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К 7:00 работникам завода показалось, что поломка котла устранена, и они перезапустили его. В это время произошел мощный гидроудар, который нанес масштабный ущерб для всей теплосети микрорайона.

Только к вечеру 4 января, когда ситуация уже стала очевидной, о проблеме доложили в администрацию Подольска. На месте сразу организовали оперативный штаб.

Пресс-служба губернатора Московской области

5 января

На местах протечек всю ночь посменно работали пять звеньев сварщиков и шесть аварийных бригад. Утром начали заполнять системы теплотрасс, управляющая компания «Подольск» сформировала бригады для развоздушивания. Ожидалось, что тепло начнет поступать в многоквартирные дома уже в течение трех часов, но этого не произошло. Не случилось этого и к вечеру — масштабы аварии на теплосети оказались гораздо более значительными.

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с перебоями с отоплением.

По поручению губернатора в Подольске ввели режим ЧС локального характера. Это позволило задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации аварии.

Для жителей открыли временные пункты обогрева в школе и ДК «Машиностроитель».

Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов

6 января

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин обозначил масштаб катастрофы. Из-за позднего оповещения, администрация успела слить системы только части домов. Вода осталась в трубах около 60% зданий, которые отапливались от котельной патронного завода.

Андрей Воробьев дал поручение собрать в Климовске все силы Московской области. К делу подключились в том числе «Мытищенская теплосеть», «Подольская теплосеть» и специализированные учреждения МОСВС. В работу активно включилась Москва. Позже губернатор встретится со специалистами АО «Мосгаз» и поблагодарит их за помощь.

К вечеру в Климовске запустили трассу на Заводской улице. Специалисты начали поэтапную подачу ресурса к нескольким первым домам.

Автор фото: Антон Чернов

7 января

Утром губернатор Андрей Воробьев сообщил, что специалистам удалось запустить один котел и перечислил дома, куда начали подавать тепло. Спустя несколько часов запустили еще один котел.

Для людей, в чьих домах отсутствует отопление, организовали пункт временного пребывания на базе УСЦ «Юность». Сюда начали возить горячее питание и чай, у людей появилась возможность принять теплый душ и отдохнуть. В Климовск со всего Подмосковья стянулись волонтеры. За четыре дня они раздали 3290 обогревателей, 1125 пледов, четыре тысячи одеял и 85 продуктовых наборов.

Следователи возбудили уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области. В помещениях организации, обслуживающей котельную, начались обыски. Андрей Воробьев обратился с ходатайством о передаче объекта муниципальному предприятию. Уже к вечеру этот вопрос решился.

Тепло и горячая вода начали возвращаться в дома Климовска, но еще не во все.

Автор фото: Антон Чернов

8 января

За ночь специалистам удалось подключить к отоплению 35 многоквартирных домов в Климовске. Пострадавшим жителям объявили, что власти компенсируют затраты за электроэнергию и вычеркнут оплату за отопление в платежной квитанции за январь.

Губернатор Воробьев провел несколько встреч с жителями Климовска. Глава региона подчеркнул, что такие проблемы нужно обсуждать честно и открыто, не утаивая от людей информацию.

Для младших детей организовали дежурные группы в других детсадах Подольска. Занятия со школьниками решили проводить в дистанционном формате.

Пресс-служба губернатора Московской области

9 января

Андрей Воробьев доложил о положении дел с отоплением президенту. Перед звонком Путину губернатор еще раз лично приехал в Климовск, где без тепла оставались больше 100 домов. По решению главы государства Подмосковье получило право управлять котельной. Выяснилось, что два собственника патронного завода сейчас за границей.

Утром приняли решение отправить детей из Климовска в один из лучших оздоровительных лагерей России — «Литвиново». Первые автобусы проводили из Подольска уже после обеда. Ребята смогут бесплатно отдохнуть, воспользоваться бассейном и боулингом, поучаствовать в спортивных мероприятиях.

К вечеру 122 дома в микрорайоне Климовск подключили к отоплению. Восстановление не завершилось на самом сложном и отдаленном отрезке теплосети. Инженерные службы бросили все силы на то, чтобы отогреть замерзшие трубы.

10 января

Утром стало известно о решении Владимира Путина вернуть в казну государства Климовский патронный завод. Его котельную передадут муниципалитету, после чего объект модернизируют и укомплектуют квалифицированными кадрами.

К полудню отопление работало в 146 из 176 домов. Губернатор Воробьев сообщил, что семь ранее запущенных зданий пришлось снова отключить из-за утечек.

Принято решение о капитальном ремонте домов в Климовске, замерзших после масштабной коммунальной аварии. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями. Жителям бесплатно заменят батареи в пострадавших квартирах.

Тепло начали постепенно запускать в поликлинику на проспекте 50 лет Октября. Во взрослом отделении вести прием начнут уже в понедельник, 15 января. Запустили и станцию скорой помощи. В течение пяти дней тепло вернется в 20 образовательных объектов в Климовске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Начальника котельной ЗАО «КСПЗ» заключили под стражу почти на два месяца. Его обвиняют по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Заместителя главы администрации Подольска Романа Рязанцева арестовали на два месяца — вменяют превышение должностных полномочий. Также на два месяца суд заключил под стражу генерального директора ЗАО «КСПЗ» Игоря Кушникова.

Д. Ястребов

11 января

Более 100 детей, некоторые с родителями, прибыли из Климовска в оздоровительный лагерь «Литвиново». В свободное время ребята посещают кружки по интересам, играют в спортивные игры, ходят на дискотеки и смотрят кино. Для них организовали пятиразовое питание.

В микрорайоне появились фуд-траки с бесплатной горячей едой для жителей остывших домов и ремонтных бригад, сутками работающих на теплотрассе. В киосках раздают суп, второе, выпечку, чай и кофе.

По данным на 15:00 без тепла в Климовске оставались два многоквартирных и 10 малоэтажных домов микрорайона Южный. К концу дня отопление подвели еще к 10 зданиям.