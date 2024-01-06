Подмосковье 06 января 2024, 17:16 Трассу после ремонта трубопроводной запорной арматуры запустили на Заводской улице в Климовске Артамонов: за каждым домом в Климовске закрепили дежурные бригады

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На Заводской улице в Климовске запустили трассу после ремонта трубопроводной запорной арматуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Сейчас специалисты начали поэтапную подачу ресурса к домам 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20а, 20б, 20в, 24, 24к1. За каждым МКД закреплены дежурные аварийные бригады», — указал он.

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Артамонов отметил, что для помощи городскому округу привлекли предприятия и из других муниципалитетов региона. В бригадах по подготовке многоквартирных домов задействовали 150 человек.

«Отмечу, что всем жителям будет сделан перерасчет за тепло, а также компенсация за электроэнергию», — указал глава Подольска.

В случае повреждения радиаторов он попросил жителей незамедлительно сообщать об этом в управляющую организацию для его замены. Заявки принимают по телефонам 8-936-555-91-44, 8-999-554-20-84.