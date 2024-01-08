Эксклюзив 08 января 2024, 10:38 Волонтеры передали обогреватели и пледы жителям Климовска

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Жители микрорайона Климовск в Подольске на несколько дней остались без тепла в домах. В круглосуточном режиме для них работают пункты временного пребывания, а в СК «Юность» волонтеры принимают от людей заявки на необходимую помощь.

Чаще всего жители просят выдать им обогреватели, теплые одеяла и пледы. Вечером 7 января поступило 28 обращений.

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«Выдали 16 обогревателей, а пледов — очень много», — рассказала одна из сотрудниц.

Аварийные бригады работают круглосуточно, за ночь к отоплению подключили около 35 зданий. Ранее в Климовске из-за отсутствия тепла ввели режим локальной ЧС.

Авария произошла на котельной КСПЗ, подачу горячей воды и тепла в микрорайон Климовск приостановили. При этом сотрудники сначала не сообщали о прорывах. После перезапуска одного из котлов потоки горячей воды повредили тепловые сети. Следователи возбудили уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов.

Подмосковье бросило все силы, чтобы как можно скорее обеспечить теплом квартиры в подольском микрорайоне. По плану к вечеру 8 января в Климовске собираются запитать от котельных 95% домов.