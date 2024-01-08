08 января 2024, 17:17
Дежурные группы для детей из неотапливаемых детсадов в Климовске открыли в других садиках
Воробьев: отопление в школы и детсады в Климовске вернут за 2-3 дня
Сразу после того, как тепло вернется в жилые дома в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, к отоплению начнут подключать школы и детсады. Это займет два-три дня, а пока для дошкольников откроют дежурные группы в других садиках, школьники позанимаются дистанционно, написал в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он отметил, что учителя в Климовске организовали в гимназии имени Подольских курсантов центр помощи. У школы есть своя котельная, поэтому жители смогли отогреться здесь.«Для школьников уроки будут проходить в дистанционном формате. Для малышей, у которых родители завтра выходят на работу, мы организовали дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно через своего воспитателя», — добавил Андрей Воробьев.
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Ранее жительница дома в Климовске рассказала, что губернатор помог отправить ее детей в санаторий, пока дома нет ни электричества, ни отопления.
Пострадавшим от коммунальной аварии не придется платить за отопление в январе.
Подольск
Андрей Воробьев
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