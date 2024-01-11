Подмосковье 11 января 2024, 15:51 Фуд-траки с бесплатной горячей едой для жителей и работников аварийных бригад появились в Климовске Добрынина Галина

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Три фуд-трака с бесплатной горячей едой для жителей и ремонтных бригад начали работать в Климовске. Накануне вечером здесь уже раздали 40 литров супа, 40 литров картофельного пюре и около 400 сосисок.

Замдиректора ресторана «Отдых» Ольга Еланева с 10 января раздает еду жителям, оставшимся без отопления, и сотрудникам аварийных бригад. В фуд-траках есть одноразовая посуда для первого и второго, стаканы для чая. Заказывать можно горячие блюда, выпечку. Блюда готовят в ресторане и привозят сюда в термопосуде.

Добрынина Галина Добрынина Галина Добрынина Галина Добрынина Галина

«Мы приехали кормить людей в связи с их тяжелым положением. Предлагаем всем желающим горячее питание и напитки. Директор нашего ресторана Анатолий Рябов говорит, что лучше нас самих это не сделает никто, поэтому на помощь жителям вышел весь наш менеджмент», — говорит Ольга Еланева.

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Вечером 10 января к фуд-тракам пришло много людей, некоторые с детьми. Утром многие ушли на работу, а пенсионеры и сотрудники ремонтных бригад пришли уже завтракать.

Только за первый вечер ушло 40 литров щи с курицей и 40 литров картофельного пюре, 400 молочных сосисок. Накормили 500 человек. Работали два фуд-трака, а сегодня открылся еще один. Предлагают борщ, макароны по-флотски, сладкие булочки и пирожки с капустой.

Программу капитального ремонта домов подготовили в Климовске после масштабной коммунальной аварии на частной котельной, из-за которой жители остались без тепла. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.