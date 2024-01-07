Подмосковье 07 января 2024, 21:08 «Укомплектуем и модернизируем». Воробьев объявил о взятии под контроль котельной Климовска Губернатор Подмосковья Воробьев: котельную Климовска передали муниципалитету YouTube / Телеканал «360»

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Находящуюся на территории закрытого режимного предприятия «Климовский патронный завод» ЗАО «КСПЗ» котельную, авария на которой привела к отключению отопления всего микрорайона, перейдет в управлении муниципалитета. Об этом на встрече с местными управдомами заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что сделать это получилось при поддержке руководства силовых структур.

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«Вы знаете, „КСПЗ“ — режимное предприятие, туда вход ограничен. Территория частная. Сегодня прошли переговоры с директором. Котельную мы берем в управление. Протокол должен быть до конца дня. Это позволи нам полностью укомплектовать котельную персоналом и вложить деньги в модернизацию», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что пока котельную передали в режиме эксплуатации. Но земля, на которой она стоит принадлежит области. В ходе переговоров с директором предприятия стороны договорились, что 10 января он подпишут дорожную карту по полной передаче объекта.

«Еще один важный момент — мы сняли режим [закрытости]. Теперь доступ к котельной есть напрямую у муниципалитета», — добавил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья добавил, что после окончательной передачи контролировать работу котельной смогут сотрудники полиции и прокуратуры.

Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас важно подать тепло в жилые дома. Завтра отопление появится в детских садах, школах и больницах Климовска.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов ранее рассказал, что расположенная на территории «КСПЗ», обеспечивающая отопление микрорайона Климовск котельная, вышла из строя в ночь на четверг, 4 января. Рабочие попытались провести перезапуск, но сделали только хуже. Давление в теплосетях выросло и начались прорывы, как в городе, так и на территории предприятия.

Аварийные бригады отремонтировали только городские трубы. На территорию завода их пустили только поздно вечером и только к утру они узнали, что котельная так и не заработала. На время ремонта оборудования для отопления домов запустили резервный котел, чтобы хоть как-то обеспечить теплом дома жителей. В воскресенье, 7 января, в 10:00 в работу запустили второй котел.