Происшествия 10 января 2024, 21:28 Начальника котельной в Климовске арестовали на 2 месяца Суд заключил под стражу фигуранта по делу аварии на котельной в Климовске

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Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения фигуранту по делу об аварии на котельной в Климовске, из-за которой более 170 многоквартирных домов остались без отопления. Начальника котельной ЗАО «КСПЗ» заключили под стражу почти на два месяца. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

Постановлением суда фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 7 марта 2024 года. Его обвиняют по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев контролировал процесс проведения ремонтных работ и проводил встречи с жителями Климовска. Глава региона пообещал, что к вечеру 10 января во все многоэтажки поступит тепло. Последние из подключенных домов находятся в центре города. На утро 10 января теплоноситель подали в 146 из 176 домов микрорайона.