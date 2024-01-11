Подмосковье 11 января 2024, 12:21 Лагерь «Литвиново» принял свыше 100 детей из неотапливаемых домов Климовска Пресс-служба губернатора Московской области

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Дети из Климовска, в чьих домах есть проблемы с отоплением, смогут временно пожить в оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. Туда уже прибыли более 100 человек. Об этом в эфире «Области перемен» рассказал директор учреждения Дмитрий Еремейцев.

Из-за коммунальной аварии в некоторых домах Климовска отсутствует тепло. На время восстановления отопления дети смогут пожить в «Литвиново» — для них организуют быт, досуг и питание. Присматривать за ребятами будут вожатые.

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По словам Дмитрия Еремейцева, лагерь уже принял более 100 детей.

«Мы готовы принять всех, если будет такая потребность, и мам с ребятами, и самих ребят. Проживание организовано в номерах со всеми удобствами, хорошая инфраструктура», — сказал он.

В свободное время дети смогут посещать кружки по интересам, играть в спортивные игры, посещать дискотеки и смотреть кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что жители Климовска не будут платить за отопление в январе. Из-за масштабной аварии в котельной они на несколько дней остались без тепла.

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