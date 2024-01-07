Подмосковье 07 января 2024, 16:42 «Батареи потеплели, трубы горячие». Жители Климовска — о возвращении тепла в квартиры Горячая вода и тепло вернулись к жителям микрорайона Климовск в Подольске

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Жители микрорайона Климовск в Подольске подтвердили, что тепло и горячая вода начали возвращаться в дома. Ситуация значительно улучшилась после запуска второго котла на местной котельной.

Анна Веденеева, проживающая в одном из многоквартирных домов микрорайона Климовск, сообщила, что со вчерашнего дня появилась горячая вода.

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«Со вчерашнего дня есть горячая вода, соответственно, стояк теплее в туалете и ванной. Немножко потеплело», — рассказала Анна Веденеева.

Улучшение ситуации также подтвердила Ирина Барыкина. Она подчеркнула, что батареи потеплели.

«Батареи потеплели. Буквально в 11 часов появилось тепло в батареях. Про воду не могу сказать, потому что у меня водонагреватель. Мне в этом плане повезло, я его сразу включила, у меня была вода», — сообщила Ирина Барыкина.

Пенсионерка Татьяна Тихонова отметила, что трубы в доме стали горячие, но батареи еще не до конца успели прогреться.

«Здесь горячая батарея стала. Стояки уже нагреваются, батарея еще пока не полностью прогрелась. Трубы — горячие», — поделилась Татьяна Тихонова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в СК по вопросу передачи котельной в Климовске муниципальному предприятию.

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