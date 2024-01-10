Важное 10 января 2024, 11:53 Тепло вернется в 20 школ и детских садов Климовска за 5 дней — Андрей Воробьев Андрей Воробьев назвал срок решения проблемы с отоплением в школах Климовска

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В течение пяти дней тепло вернется в 20 образовательных объектов в Климовске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В настоящее время отопление удалось восстановить уже во взрослом отделении поликлиники и на подстанции скорой помощи.

«Под отключение отопления попали 20 образовательных объектов Климовска. Уже завтра на них заступают 30 бригад. В течение пяти дней мы подключим все объекты к отоплению и подадим тепло», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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После масштабной аварии на частной котельной десятки тысяч человек остались без тепла. Ситуация в Климовске стала самой тяжелой в сфере ЖКХ в Подмосковье за последнее время.

Важная тема — соцобъекты, которые тоже пострадали из-за отключения тепла. Важно как можно скорее дать отопление в школы, детские сады, больницы, чтобы не тормозить учебный процесс и обеспечить надлежащие условия для пациентов. Андрей Воробьев

Уже завершились работы на подстанции скорой помощи и начался процесс подключения поликлиники: готово взрослое отделение и продолжается решение проблемы в детском.

Отопление вернулось уже в 146 из 176 домов Климовска после крупнейшей коммунальной аварии.

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