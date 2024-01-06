Подмосковье 06 января 2024, 18:56 Режим ЧС в Климовске позволил задействовать допсилы для ликвидации аварии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Режим ЧС локального характера в микрорайоне Климовск в Подольске позволил задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации аварии. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Специалисты оперативно запустили резервный котел и опрессовали второй. Подразделение № 5 Подольской областной клинической больницы подключили к блочно-модульной котельной.

Реклама

Кроме того, как ранее сообщал глава Подольска Григорий Артамонов, всех желающих жителей обеспечили обогревателями и одеялами.

«С учетом нарушения параметров теплоснабжения жителям будет сделан перерасчет за тепло. Мы также посчитаем дополнительное потребление за электроэнергию, потому что люди греются электрообогревателями и вынуждены будут из-за этого больше платить. Все это им компенсируется», — заявил в субботу вице-губернатор Евгений Хромушин.

Для жителей продолжает работать горячая линия: 8 (4967) 50-00-50, 8 (4967) 55-57-98. При повреждении радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт, заключили в пресс-службе.

Аварийные бригады работали в Климовске всю минувшую ночь. Специалистам удалось стабилизировать функционирование котельной «КСПЗ» и обеспечить циркуляцию теплоносителя в сетях. Сейчас идет поэтапная подача тепла в дома. Всего из-за аварии пострадали 173 строений.