Эксклюзив 09 января 2024, 12:42 Детей из оставшихся без тепла домов в Климовске бесплатно отправят в оздоровительный лагерь Каклюгина: 95 детей из Климовска бесплатно направили в лагерь «Литвиново»

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Детей из Климовска, живущих в домах, которые остались без отопления после коммунальной аварии, временно разместят в оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. Об этом сообщила «360» вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она отметила, что возможность бесплатно поехать в лагерь детям предоставили по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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«Это наш лучший лагерь, он входит в десятку лучших лагерей России», — обратила внимание Каклюгина.

По ее словам, в «Литвинове» есть бассейн и боулинг, для ребят проводят спортивные занятия.

Вместе с детьми из Климовска в лагерь могут поехать их родители. Первый автобус уже отправился в «Литвиново» от универсального спортивного центра «Юность», где организовали пункт временного размещения. В стартовую группу вошли 110 человек, из них 95 детей и 15 родителей, уточнила вице-губернатор Московской области.

«Дети разных возрастов, кто-то изъявил желание поехать с маленьким ребенком. Есть мама с ребенком, которому всего лишь годик. В данной ситуации это допустимо, мы это организовываем», — подчеркнула Каклюгина.

Желающим отправить ребенка в лагерь нужно обратиться на стойку соцзащиты в УСЦ «Юность» или в Telegram-чат «Наш Климовск». Там можно оставить заявку во вкладке «Детский лагерь». По словам Каклюгиной, специалисты оперативно свяжутся по заявке, и в течение дня в «Литвиново» организуют второй рейс.

«Мы пока организовываем заезд на неделю, а дальше будем ориентироваться по ситуации. Надеемся, что в течение недели все стабилизируется, у всех появится тепло. Но, тем не менее, мы готовы будем меняться и подстраиваться под сложившуюся ситуацию», — заключила вице-губернатор Подмосковья.

По словам Андрея Воробьева, из-за коммунальной аварии пострадали 173 дома в Климовске. Губернатор сообщил, что подачу тепла в 69 домах возобновили, а полностью отопление восстановили в 36 зданиях.