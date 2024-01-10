Происшествия 10 января 2024, 23:20 Гендиректора «КСПЗ» арестовали на два месяца из-за аварии на котельной в Климовске Суд арестовал гендиректора «КСПЗ» Кушникова на два месяца из-за ЧП в Климовске

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Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для еще одного фигуранта по делу об аварии на котельной в Климовске — на два месяца заключил под стражу генерального директора ЗАО «КСПЗ» Игоря Кушникова. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

Гендиректора арестовали на один месяц и 28 дней, до 7 марта 2024 года. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей о превышении должностных полномочий.

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Также суд на два месяца арестовал начальника котельной Александра Чикова и замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева. Чиновнику вменили статью о превышении полномочий, а начальника котельной обвинили по статье о выполнении работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор Московской области на очередном оперштабе в Климовске сообщил, что в городе подготовили программу капитального ремонта домов, пострадавших от коммунальной аварии. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями.