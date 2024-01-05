Подмосковье 05 января 2024, 09:01 Работы по устранению аварии на теплотрассе завершили в Подольске Артамонов: работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» завершили Григорий Артамонов / Telegram-канал

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Аварийные службы завершили восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» в Подольске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

«На местах протечек всю ночь посменно работали пять звеньев сварщиков и шесть аварийных бригад. Сейчас начали процесс заполнения систем теплотрасс, управляющая компания „Подольск“ сформировала бригады для развоздушивания. Тепло начнет поступать в многоквартирные дома в течение трех часов», — написал он.

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Артамонов отметил, что остается на объекте вместе с представителями МЧС, МУП «Подольская теплосеть» и вице-губернатором Московской области Евгением Хромушиным, чтобы проконтролировать запуск системы.

«Жителям микрорайона произведут перерасчет за коммунальные услуги», — добавил глава городского округа.

Вечером 3 января стало известно, что подачу горячей воды и тепла приостановили в микрорайон Климовск в Подольске в связи с аварией на теплотрассе котельной ЗАО «КСПЗ».