Подмосковье 10 января 2024, 06:47 Климовский патронный завод перейдет в госсобственность — Воробьев Губернатор Воробьев: Путин решил национализировать Климовский завод с котельной Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Климовский специализированный патронный завод в Подольске национализируют. Его котельную модернизируют, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Президентом принято решение о возвращении имущества в казну государства. После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами», — заявил глава Подмосковья.

Реклама

Андрей Воробьев 9 января встретился с жителями и рассказал об устранении последствий аварии на котельной в Климовске. Из 176 домов к вечеру возобновили отопление 122. На месте работали 200 бригад, за каждым домом закрепили ответственного специалиста.

Губернатор призвал жителей находиться дома в момент возобновления теплоснабжения. Андрей Воробьев заявил, что важно не допустить локальных аварий.