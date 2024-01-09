Важное 09 января 2024, 12:42 Андрей Воробьев: Подмосковье получило право управлять частной котельной в Климовске после аварии Автор фото: Константин Семенец

Читать 360tv в

Подмосковье получило право взять в управление частную котельную в Климовске, где произошла авария, из-за чего жители остались без тепла. Два собственника патронного завода, где случилась остановка котла, сейчас за границей. По решению президента начался процесс национализации предприятия, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Остановка котельной и особенно ее заморозка, как случилось на патронном заводе, предполагает очень сложные оперативные мероприятия. После вскрытия этой информации по решению президента сегодня запущен механизм национализации завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — сообщил Воробьев на заседании правительства Подмосковья.

Реклама

Губернатор напомнил, что существуют ведомственные, муниципальные и частные котельные. На территории режимного предприятия в Климовске, где ограничен допуск, располагается котельная, которая отапливает 22 тысячи человек.

«Управляется она во внутреннем контуре. И, как оказалось, управляется из рук вон плохо», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Практически отсутствовал квалифицированный компетентный персонал. И дело, по словам главы Подмосковья, не только в возрасте, а в финансировании и состоянии котельной.

«После того как произошли неполадки на этом закрытом объекте, с большой задержкой — около семи часов — в единую диспетчерскую службу поступила финальная информация об остановке котла. Остановка котла — это первое и самое страшное», — добавил губернатор.

Сейчас ситуация находится в особой зоне отвественности. К вечеру этого дня тепло должно вернуться во все дома Климовска, пострадавшие от аварии на котельной.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».